فيلم «Titanic» يتراجع إلى المركز السابع في شباك التذاكر الأمريكي

يستمر فيلم «Titanic» في شباك التذاكر الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي، ولكنه تراجع من المركز الثالث الأسبوع الماضي للمركز السابع الأسبوع الجاري، محققا إجمالي إيرادات وصلت لـ 52.5 مليون دولار، من بينهم 13.7 مليون دولار محليا، و38.7 مليون دولار حول العالم، وفقا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وجاء طرح «Titanic» للمخرج جيمس كاميرون في عدد من السينمات حول العالم في 10 فبراير الجاري، بتقنيات «3D» و«4K» وذلك بمناسبة الذكرى الـ 25 على عرضه الأول في عام 1997، وهو الفيلم الذي شارك في بطولته ليوناردو دي كابريو وكيت ونسيلت، وفاز بـ 11 جائزة أوسكار، وحقق إيرادات مرتفعة في دور العضر السينمائي وقت طرحه تجاوزت الـ 2 مليار دولار.

جيمس كاميرون: لم أكن مقتنع بـ ليوناردو دي كابريو في فيلم «Titanic»

وكشف المخرج جيمس كاميرون أن النجم الأمريكي ليوناردو دي كابريو لم يكن اختياره الأول لأداء شخصية «جاك داوسون»، حيث كان يتنافس على الدور كل من ماثيو ماكونهي وكريس أو دونيل وكريستيان بيل، وقال المخرج إن عندما تم اقتراح اسم «دي كابريو» لم يعجبه الأمر.

المرة الثانية مع ليوناردو دي كابريو

وتابع جيمس كاميرون في لقاء مع مجلة «فانيتي فير»: «الشيء المثير للفضول هو أنني في الواقع لم أكن أريد ليو في البداية، لكنني التقيت به وأحبته بشكل كبير فكان قادر على جذب قطاع كبير من الناس دون أن يفعل شيء، وفي المرة الثانية التي قابلته فيها كنت مقتنعا به».