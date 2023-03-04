وزير الدفاع الروسي يتفقد مجموعة من القوات في جنوب دونيتسك

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم السبت، مركز القيادة الأمامية لمجموعة «فوستوك» للقوات الروسية على محور جنوب دونيتسك بمنطقة أوكرانيا المتواجد بها القوات الروسية.

وذكرت «الدفاع الروسية» في بيان أوردته قناة «روسيا اليوم» أن وزير الدفاع الروسي استمع إلى إلى تقرير من قائد المجموعة الكولونيل جنرال رستم مرادوف وضباط الأركان عن التطورات الجارية والوضع الحالي بالمنطقة العسكرية، وسير العمليات الميدانية للقوات الروسية.

الدعم الشامل

وأضافت الوزارة، في بيانها، أن شويجو أولى اهتماما خاصا بتنظيم الدعم الشامل لقوات المجموعة بما في ذلك الظروف الآمنة لإقامة الأفراد وكذلك عمل الوحدات الطبية، كما قلد عددا من العسكريين أوسمة الدولة تكريما لبطولاتهم، مقدما الشكر للعسكريين الروس الذين يؤدون المهام بمنطقة أوكرانيا لتفانيهم وتضحياتهم.