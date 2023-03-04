بدء التشغيل التجريبي لكوبري كفر الدوار على «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات بدء التشغيل التجريبي لكوبري كفر الدوار العلوي بطريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي أمام حركة السيارات والمركبات بعد الانتهاء من تنفيذه وفقا لقياسات الجودة العالية وحيث قام بتنفيذه النيل العامة للانشاء والطرق التابعة للشركة القابضة للطرق والكباري، وهي إحدى شركات وزارة النقل كما يبلغ طول الكوبري 625 متر وعرضه 24 م بواقع 3حارة مرورية لكل اتجاة بالاضافة إلى طريقي خدمة بجوار الكوبري العلوي بعرض 7متر بعدد حارتين لكل اتجاه وسيساهم الكوبري في تخفيف الزحام في منطقة قريتي معمل القزاز و قوبانيه لوقين وكذلك منع تكدس السيارات وتحقيق السيولة المرورية على الطريق الزراعي.

تحقيق السيولة المرورية

وأضاف التقرير، أن المشروع يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتطوير وتوسعة طريق «القاهرة - الإسكندرية» الزراعي بطول 220 كم ليصبح 4 حارات بكل اتجاه، عدا مداخل المدن والقرى 6 حارة لكل اتجاه بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحري.

وأكدت الوزارة في تقريرها، أن أعمال تطوير الطريق تشمل إنشاء 10 كبارى منها 9 كبارى علوية للسيارات و1 كوبرى مشاه وبلغت نسبة تنفيذ هذه الكباري الإجمالية 93% حيث تم الإنتهاء من 6 كوبرى علوى هي «الشرقاوية – قلما – الشموت – عرب الرمل - طوخ طنبشا - كوبرى كفر الدوار العلوى» و1 كوبرى مشاه «دسونس الحلفاية».

إنهاء الاختناقات المرورية

ويجر حالياً تنفيذ عدد 3 كوبرى علوى «كوبرى جنبواي - كوبرى دسونس أم دينار- كوبرى كوم إشو»، وتسهم هذه الكباري في إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية، كما يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية، ويتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

وفيما يتعلق بأعمال الطرق، أشار تقرير وزارة النقل والمواصلات، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المسافة بنها / بركة السبع «اتجاه الإسكندرية» بطول 15 كم ومن رفع كفاءة الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بتقنية تدوير طبقات الأسفلت الـــ «FDR» بطول 28 كم «إتجاه القاهرة»، وجاري تطوير ورفع كفاءة المسافة بركة السبع / بنها «اتجاه القاهرة» بطول 20 كم و رفع كفاءة المسافة من قليوب حتى طوخ بطول 20 كم و المسافة «بركة السبع / طنطا / كفر الزيات» بطول 20 كم والمسافة من الطريق الحر دفرة / كفر الزيات بطول 28 كم «إتجاه الإسكندرية».