تخصيص مواقع أسفل الكباري لإقامة أكشاك حضارية لذوي الهمم بالجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن تخصيص مواقع أسفل عدد من الكباري ومحاور الطرق الرئيسية، لإقامة أكشاك حضارية لذوي الهمم، في مختلف مناطق المحافظة، وذلك في إطار الاهتمام الذي تولية الدولة بتقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص «القادرون باختلاف».

وأكد أن محور كمال عامر أحد مشروعات الطرق القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة، التي ستسهم في حل العديد من المشكلات المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية، حيث يُعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، فضلاً عن دوره في ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة، من خلال عدد من المداخل، وهو ما يسهم بشكل كبير تقليص زمن الرحلات.

القضاء على مشكلة الانتظار العشوائي للمركبات

وأشار محافظ الجيزة، خلال جولته الميدانية لمتابعة نسب تنفيذ المواقف الحضارية وساحات الانتظار والمواقع الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق حي العمرانية، بدءآ من منطقة نصر الدين حتى الطريق الدائري، لاستغلالها بشكل أمثل، في ضوء سعي المحافظة نحو القضاء على مشكلة الانتظار العشوائي للمركبات، والكثافات المرورية التي تشهدها المنطقة.

تحقيق الانضباط وإحكام السيطرة

وشدد اللواء أحمد راشد على تكثيف الحملات على سيارات «السرفيس» غير الملتزمه بالانتظار داخل المواقف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين، بالإضافة إلى توفير الإنارة الكافية، وتنفيذ بوابات دخول وخروج بالمواقف، لتحقيق الانضباط وإحكام السيطرة عليها، مشيراً إلى أن المنطقة ستشهد نقلة حضارية من خلال إعادة تخطيطها مرورياً، وتحديد أماكن الدورانات لمنع السير عكس الاتجاه، وتوفير ساحات انتظار للمركبات لخدمة قاطني المنطقة.

دعم الخدمات المقدمة للمواطنين

وعاين محافظ الجيزة المحال الحضارية والمطاعم الجديدة بالممشى المقام أسفل محور الفريق كمال عامر، مشيراً إلى أنها تسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتضيف للشكل الحضاري والجمالي للطريق، وتدعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين محافظة الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى بوزارة الإسكان، في تنفيذ عدد من المحاور المرورية، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وحرص محافظ الجيزة، خلال جولته، على الاطلاع على آراء المواطنين مستخدمي ساحات الانتظار الجديدة أسفل المحور، وعن أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، والذين أشادوا بجهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد نور، السكرتير المساعد، وتيسير عبدالفتاح، رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والمهندسة هويدا عباس، مدير مديرية الإسكان، والمهندسة نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، وسمير عويضة، رئيس حي العمرانية، وطه عبدالصادق، رئيس حي جنوب الجيزة.