الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس والانخداع في الحرارة.. عودة الأجواء الشتوية قريبا

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة غدًا، لذلك يجب على مرضى الجيوب الأنفية توخي الحذر من أجواء غدا.

أما عن موعد الانخفاض توقعت منار غانم أن تتراجع الحرارة بداية من الاثنين المقبل وسيكون الانخفاض ملحوظ خصوصا بالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وتصل لـ23 درجة مئوية مع منتصف الأسبوع خصوصا يومي الثلاثاء والأربعاء، وتصل لـ22 درجة مئوية و21 درجة مئوية، وتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ويكون هناك فارقا كبيرا بين الحرارة بأول الأسبوع ومنتصف الأسبوع.

بحلول منتصف الأسبوع المقبل تعود الأجواء الشتوية الدافئة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أنه بحلول منتصف الأسبوع المقبل تعود الأجواء الشتوية الدافئة فترات النهار، والباردة وشديدة البرودة فترات الليل، محذرة من تخفيف الملابس بشكل كبير هذه الفترة، خصوصا فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، خصوصا وأن هذه الأوقات تشهد أجواء شتوية، ويجب المحافظة على الملابس الشتوية خصوصا للأطفال وكبار السن.

نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة ولذلك يجب ارتداء الكمامات

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية مرضى الحساسية والجيوب الأنفية من الأتربة العالقة اليوم، وغدا سيكون هناك نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة ولذلك يجب ارتداء الكمامات، موضحة أنه يجب القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق خصوصا مع وجود شبورة مائية كثيفة التي تؤدي لانخفاض ملحوظ بالرؤية الأفقية، وفترات النهار تشهد أتربة عالقة ورمال مثارة تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، وهذه الفترة هي فترة تقلبات جوية حادة وسريعة والتقلبات الجوية تكون بين يوم وآخر.

نشاط الرياح لن يؤثر على حركة الملاحة البحرية

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن نشاط الرياح لن يؤثر على حركة الملاحة البحرية بالبحرين الأبيض والمتوسط، خصوصا وأن ارتفاع الأمواج بالبحرين سيكون بين المتر لمتر ونصف، والبحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، موضحة أن فصل الربيع نصف الأول درجات الحرارة ستكون معتدلة ولن ترتفع به درجات الحرارة بشكل كبير، وترتفع درجات الحرارة بالنصف الثاني بشكل كبير وملحوظ، حيث تسجل أعلى درجات حرارة بالعام بفصل الربيع.