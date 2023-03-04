انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

انطلقت، صباح اليوم، الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجميع المحافظات، لتحصين الأبقار والجاموس و الأغنام والماعز، والمقرر أن تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وقالت الدكتورة نجلاء رضوان رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بهيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه سيتم توجيه لجان ثابتة ومتحركة في القرى والنجوع لتحصين الماشية بأسعار التكلفة للحيوانات، مناشدة المربين بضرورة التعاون مع الأطباء البيطريين لتحصين قطعانهم.

توفير اللقاحات السيادية لمرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي لـ«الوطن»، أن الحملة التي تم تنظيمها تحت رعاية وإشراف وزير الزراعة ورئيس الهيئة مستمرة حتى تحصين الثروة الحيوانية في كل المحافظات، باللقاحات السيادية التي تم توفيرها للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع شديدي الخطورة.

توعية وإرشاد المربين

وأكدت «رضوان»، أن الحملة ستقوم بدورها أيضا في التوعية والإرشاد لتعريف المربين بتلك الأمراض وكيفية الوقاية منها وأهمية التحصين وكذلك كيفية التعامل معها في حال الإصابة، كما سيتم توزيع بوسترات في أماكن ظاهرة لمربي الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين،

ولفتت إلى ما تقوم به الحملة أيضا من تعريف المربين بترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية وأهمية وجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الامراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، وكذلك التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة.

انتشار حالة الطوارئ في الأردن

يذكر أن مرض الحمى القلاعية شديد الخطورة ويتسبب في نفوق ما يقرب من 80% من الماشية التي تصاب به، ولا تؤدي العلاجات المتوفرة إلى نتيجة ناجعة في العلاج منه، وقد أصبح مرضا متوطنا في مصر منذ أكثر من عشرة أعوام، وادى انتشارة في دولة الاردن القريبة من الحدود المصرية مؤخرا إلى نفوق أعداد كبيرة من القطعان أدت إلى إعلان الزراعة الأردنية حالة الطوارئ. ‏