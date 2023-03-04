تنفيذ 21 مشروعا بتمويل 7 ملايين جنيه خلال شهر ضمن مبادرة مشروعك بالمنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» خلال شهر فبراير الماضي، 40 فرصة بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ 21 مشروعا بتمويل أكثر من 6 ملايين و836 ألف جنيه، مشيراً إلى الاستمرار في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور المبادرة، في إطار دعم خطة الدولة وتشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

تكثيف الحملات بالقرية للمشاركة في مشروعك

كما وجه محافظ المنوفية القائمين على البرنامج، بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية، ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.

خلق فرص عمل جديدة للشباب

وأكد محافظ المنوفية أن الهدف من «مشروعك» خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، ما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة، في إطار جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.