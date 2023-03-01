«مستقبل وطن» ينظم قوافل طبية مجانية في عدد من المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، اليوم الأربعاء، عددا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تلبية احتياجات المواطنين، وأيضا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين؛ إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الأقصر، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات الطبية في قرية كومير بمدينة إسنا، وتضمنت القافلة تخصصات متنوعة؛ منها «نساء وتوليد - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الجلدية - باطنة - رمد - جراحة - عظام - خدمات الأشعة والتحاليل»، بالإضافة إلى وجود صيدلية وصرف الأدوية مجانا للحالات المحتاجة، وكذلك كشف عشوائي «سكر وضغط واعتلال كلوي»، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين.

وفي محافظة البحر الأحمر، أقامت أمانة الحزب منفذا لبيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين في مدينة سفاجا، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وبمحافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة الحزب قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات في قرية بولاق بمركز الخارجة، وتضمنت 7 تخصصات طبية مختلفة هي «جلدية - باطنة - أنف وأذن وحنجرة - أمراض نساء - أسنان - عظام – أطفال»، ووقعت الكشف الطبي على 847 مواطنا من أبناء القرية والقرى القريبة منها وعمل تحاليل سكر وضغط دم وصرف العلاج بالمجان.

وفى محافظة الجيزة، واصلت أمانة الحزب تنظيم القافلة الطبية المجانية الشاملة جميع التخصصات في منشأة البكاري، وقدمت القافلة خدمات الكشف بالمجان في تخصصات العظام والأطفال والجلدية وأمراض الباطنة والجراحة العامة والقلب مع صرف العلاج بالمجان.

منفذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة

كما أقامت أمانة الحزب بالمحافظة، منفذا لبيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة في قرية البليدة بمركز العياط، وكان اليوم أول يوم عمل في شادر بيع اللحوم بقرية البليدة بأسعار مدعمة ومخفضة بشكل كبير جدًا وسط إقبال كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

فعاليات حزب مستقبل وطن بالمحافظات

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة الحزب قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات الطبية في قرية كفر دخميس بمركز المحلة، إذ قدمت القافلة الطبية خدمات ورعاية طبية لعدد كبير من الأهالي، وشهدت القافلة الطبية إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

وفي محافظة مطروح، شهد منفذ أمانة الحزب بالمحافظة لبيع السلع الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار مخفضة، إقبالًا كثيفًا اليوم الأربعاء، وذلك لشراء جميع احتياجاتهم من السلع وياميش رمضان بتخفيض 20%، والعمل بالمنفذ من 8 صباحا حتى السابعة مساء.

ونظمت أمانة الحزب بقنا، قافلة طبية مجانية للكشف عن أمراض العيون في مركز قوص، إذ نظم على مدار أسبوع، 3 قوافل بـ«جراجوس وجزيرة مطيرة ومقر الأمانة بالبندر، ووقعت الكشف الطبي على ما يقرب من 500 حالة من مرضى العيون ما بين رمد ومياه بيضاء وضعف نظر يحتاج لنظارات طبية بنسبة خصم 50% على العمليات وعمل نظارات طبية».