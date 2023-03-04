سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم السبت

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، الحكومية والخاصة، عن سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 4 مارس الجاري.

وتقدم «الوطن» سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة، في ظل الإقبال على عمليات الشراء من جانب من يستعدون للسفر لأداء عمرة رمضان.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

جاء سعر الريال السعودي، في البنوك، كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في بنك مصر، بلغ سعر الريال السعودي نحو 8.13 جنيه لعمليات الشراء، و8.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 8.16 جنيه للشراء، و8.19 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك الأهلي

وفي البنك الأهلي، سجل سعر الريال السعودي نحو 8.13 جنيه للشراء، و8.17 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 8.14 جنيه لعمليات الشراء، و8.20 جنيه لعمليات البيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 8.13 جنيه للشراء، و8.19 جنيه للبيع.

سعر الريال في بنك المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي 7.90جنيه للشراء، و8.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الريال السعودي نحو 8.13 جنيه للشراء، والبيع 8.20 جنيه.