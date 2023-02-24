إحياء ذكرى وفاة الدكتور أحمد عطا بكلية الفنون التطبيقية بحلوان

افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض مسيرة عطا لإحياء ذكرى وفاة الدكتور احمد عطا، الأستاذ بقسم التصميم الداخلي والأثاث بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، ثم انطلقت فعاليات حفل التأبين، والاحتفال بصدور كتاب مسيرة عطاء بحضور الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم التصميم الداخلي، وعائلة الدكتور أحمد عطا.

سيرة حافلة

وفي كلمة مؤثرة عبرت عن وفاء شديد وفقدان لأستاذ جليل وعالم ذو بصمة مؤثرة ورائد من رواد الجامعة، قال رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل إن الكلمات تعجز عن وصف صفات وسمات هذا الأستاذ الفاضل والعالم الكبير ومسيرته الحافلة بالعطاء، فقد كان قدوة يحتذي به في جميع المحافل، وأعطى للحياة والناس جهده وخبراته وتجاربه، وتمتع بمزايا وخصال حميدة ودماثة الخلق، وتعلمنا منه قيمة العلم والفن، فكان له أعمالًا عظيمة وسيرة حافلة وخلقًا طيبًا وعلمًا نبراسًا وقدوة لكل الأجيال.

قسم التصميم الداخلي

وفى نهاية كلمته أوصى «قنديل»، أعضاء قسم التصميم الداخلي أن ينهجوا منهجه في التطوير الدائم للقسم تخليدا لما قام به هذا العالم الجليل، ليبقى الأثر.

وأشارت الدكتورة ميسون قطب أننا نفتقد قيمة علمية، وأفادت أن العالم الجليل الدكتور أحمد عطا كان له علاقة طيبة بكل من يتعامل معه وتتلمذ على يديه، فقد كان ناقلا فكره المستنير ورؤيته الثاقبة وتفرده العلمي والفني لكل من يتعامل معه.

بينما ذكرت المهندسة سالي ابنة الدكتور أحمد عطا مواقف كثيرة له عبرت عن تفانيه في عمله وإخلاصه له، وأن اصدار كتاب رحلة عطاء كان حلم يجب تحقيقه فاليوم بمثابة احتفالا بصدور هذا الكتاب تخليدا لأعماله، والذي سيتم اهداء نسخ منه لمكتبات كليات الفنون في مصر.

كذلك تحدث عدد من الحضور حول سيرة الدكتور أحمد عطا ومسيرته العلمية ومواقفه النبيلة والطيبة معهم، النقاط المهمة في تاريخه العلمي.