دراجة صديقة للبيئة في كلية الفنون التطبيقية ببني سويف لمساعدة الطلاب

تصميم جذاب، يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، عبارة عن قطع حديدية مكون من 3 عجلات، برع فيه طلاب وطالبات الفرقة الثالثة بكلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف، وذلك بعد أن شاهدوا معاناة زملائهم في التنقل بين مباني الجامعة.

التفكير في تصميم يساعد الطلبة في التنقل

«الطلاب شافوا إننا محتاجين وسيلة تنقل، خاصة أن الكلية بعيدة عن البوابة الخارجية للجامعة، وإحنا كلية عملية ليها تكليفات وأدوات وماكيتات فكانوا بيلاقوا صعوبة على ما يوصلوا للمبنى، فكان التصميم ده هو النتيجة» حسب ما رواه الدكتور محمد محيي، أستاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية والمشرف على تصميم وتنفيذ المشروع.

وسيلة تنقل صديقه للبيئة، تصميم طلاب قسم التصميم الصناعي بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بني سويف، حتى تمكنهم من الانتقال بأدواتهم من باب الجامعة حتى مبنى الكلية خاصتهم، وذلك في ظل عدم وجود سيارات خاصة أو عدم السماح بدخول التاكسي، «بدأ التفكير في التصميم يتبلور أكثر بالتزامن مع قمة المناخ والسعي إلى إيجاد حلول صديقة للبيئة وتخفيض الطلب على الوقود»، حسب تعبير مشرف التنفيذ خلال حديثه مع «الوطن».

مركبات ثنائية وثلاثية العجلات، كانت الوجه الأولى إلى طلاب كلية الفنون التطبيقية، في تنفيذ التصميم صديق البيئة، «التصميم ثلاثي العجلات بيعمل بتحريك البدالات فبدأنا نعمل تصور مبدئي للشكل والتصميم المقترح واشترينا دراجة ثلاثية قديمة ونفذنا التصميم» هكذا عبر الدكتور محمد محي، موضحا أنه تم التأكد من ملاءمتها والبدء بعمل التشطيبات النهائية وصولا إلى الشكل النهائي.

مميزات المركبة «التصميم المستخدم»

تمتلك المركبة، والتي تستخدم البدالات فى تحريكها تصميمًا و شكلًا حضاريًا خفيفًا ومساحة تخزين خلفية يستطيع الطالب وضع أدواته ومستلزماته ومشاريعه ومتعلقاته الشخصية بها بمنتهى السهولة واليسر والتنقل بين مختلف جنبات الحرم الجامعي والكلية والمدينة الجامعية، ودون أي ضرر قد يحدث لتلك الأغراض أو المتعلقات الشخصية وذلك لتميز تلك المركبة بكونها مسقوفة تقى راكبها من حرارة الشمس ومياه الأمطار.

وتعتبر المركبة وسيلة مثالية لممارسة الرياضة واستثمار الطاقة الحركية للجسم البشري، حيث يمكن للشخص البالغ سواء من الفتيات أو الشباب استخدامها بمنتهى السهولة ودون أدنى خطورة و ما عليك إلا التبديل بالساقين سواء إلى الأمام أو إلى الخلف بحسب إتجاه تحريك البدالات.

ويتمنى الطلاب تعميم استخدام تلك المركبة فى مختلف أرجاء جامعة بنى سويف خاصة فى أيام الإمتحانات و التسليمات لمساعدة طلاب مختلف الكليات العملية فى الجامعة على حمل أدواتهم و متعلقاتهم و مشروعاتهم الكثيرة والثقيلة فى أغلب الأحيان من بوابات الجامعة و حتى الوصول كلاً إلى كليته.