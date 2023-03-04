القبض على مدير مكتب إنتاج فني و«كاستنج» غير مرخص في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مكتب «كاستنج» وإنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب سينمائي «بدون ترخيص» بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، لاستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية مستخدماً معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي «محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً» بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر المكتب، وأمكن ضبط المدير المسؤول، مقيم بالجيزة، وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط (هارد ديسك محمل عليه مجموعة من مقاطع الفيديو المصورة بدون إجازة رقابية لراغبي التمثيل – كاميرا ديجيتال بها وحدة تخزين محمل عليها مجموعة من مقاطع الفيديو) وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع صاحب المكتب بقصد تحقيق الربح المادي.