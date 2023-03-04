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القبض على المتهم بقتل جاره في الفيوم بسبب خلافات بينهما

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:17 م | السبت 04 مارس 2023
جثة- صورة أرشيفية

جثة- صورة أرشيفية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الفيوم، من أحد المستشفيات، باستقبال جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، وبها جرح نافذ بالصدر، وآخر قطعي باليد.. وبسؤال والدة المتوفى اتهمت (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز)، بالتعدي على نجلها بالضرب بسلاح أبيض «مطواة»، فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات الجيرة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، جرى استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

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