الفنانة رانيا يوسف تغيب عن دراما رمضان 2023 وتنتظر عرض فيلمين

تغيب الفنانة رانيا يوسف، عن السباق الرمضاني 2023، ولكنها تعيش حالة نشاط سينمائي، إذ انتهت مؤخرا من تصوير جميع مشاهدها في عملين مختلفين.

وتنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض فيلم «ورد وريحان»، بعد شهر رمضان، وانتهت من تصوير جميع مشاهده وفق ما أعلنت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيدوهات «إنستجرام».

تفاصيل فيلم «ورد وريحان» لـ رانيا يوسف

وتشارك الفنانة رانيا يوسف فى فيلم «ورد وريحان» بجانب عدد كبير من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي ونانسي صلاح وعمرو عبد العزيز ونبيل عيسى، تأليف وإخراج محمد نبيل.

وتنتظر أيضا عرض فيلم «التاروت» بعدما انتهت من تصوير جميع مشاهده مؤخرا، ويشارك معها سمية الخشاب ومي سليم ومنذر رياحنة وعبد العزيز مخيون.