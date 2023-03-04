رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الفنانة رانيا يوسف تغيب عن دراما رمضان 2023 وتنتظر عرض فيلمين

كتب:

بسمة شطا
12:47 م | السبت 04 مارس 2023
رانيا يوسف

رانيا يوسف

تغيب الفنانة رانيا يوسف، عن السباق الرمضاني 2023، ولكنها تعيش حالة نشاط سينمائي، إذ انتهت مؤخرا من تصوير جميع مشاهدها في عملين مختلفين.

وتنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض فيلم «ورد وريحان»، بعد شهر رمضان، وانتهت من تصوير جميع مشاهده وفق ما أعلنت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيدوهات «إنستجرام».

تفاصيل فيلم «ورد وريحان» لـ رانيا يوسف

وتشارك الفنانة رانيا يوسف فى فيلم «ورد وريحان» بجانب عدد كبير من الفنانين منهم أحمد الفيشاوي ونانسي صلاح وعمرو عبد العزيز ونبيل عيسى، تأليف وإخراج محمد نبيل.

وتنتظر أيضا عرض فيلم «التاروت» بعدما انتهت من تصوير جميع مشاهده مؤخرا، ويشارك معها سمية الخشاب ومي سليم ومنذر رياحنة وعبد العزيز مخيون.

اقرأ المزيد:

رانيا يوسف لـ«الوطن»: فخورة بتقديم المسرحية الاستعراضية «قمر الغجر»

رانيا يوسف تستكمل تصوير مشاهدها في فيلم ملك منتصف الشهر

رفض دعوى تعويض نزار الفارس بـ5 ملايين جنيه من رانيا يوسف

أسماء أبطال مسرحية «قمر الغجر» لـ رانيا يوسف.. بينهم الفنان طارق صبري
بقلم بسمة شطا