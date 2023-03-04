وضع حجر أساس المنطقة الحرفية في قنا بتكلفة 500 مليون جنيه

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص العمل على رأس أولويات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث يدعم البرنامج تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية بالمحافظة سواء من خلال تطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، أو إشراك القطاع الخاص في الإدارة، بهدف جذب الاستثمارات الصناعية، وذلك بمنطقتين صناعيتين بمحافظة قنا وهما المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، والمنطقة الصناعية بالهو.

وأشار الوزير إلى أن نسب التنفيذ بالمحافظة وصلت إلي نسبة تتعدى 79%، وزادت نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية بمحافظة قنا من 14% قبل البرنامج إلى 37.5% حالياً.

جاء ذلك خلال وضع وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حجر أساس المنطقة الحرفية بالترامسة بمركز قنا بتكلفة تقديرية 500 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر لخلق فرص عمل جديدة لأبناء قنا في القطاع الخاص، بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد وقيادات المحافظة.

تطوير التكتلات الاقتصادية

وأشار «آمنة» إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعمل على الاستثمار في تطوير التكتلات الاقتصادية القائمة على ميزات التنافسية بالمحافظة، فعلى سبيل المثال يدعم البرنامج تطوير تكتلات الفركة والعسل الأسود، والفخار، والشمر والحاصلات الزراعية، وكذا تحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين والأعمال.

16 ألف فرصة عمل بالمنطقة الحرفية

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المنطقة الحرفية بالترامسة ستوفر حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال عمليات الإنشاء والتشغيل، موجها بسرعة إنهاء الأعمال وفقاً للجدول الزمني للتنفيذ مع ضغط أعمال التنفيذ والتنسيق المستمر بين وزارتي التجارة والصناعة والتخطيط والتنمية المحلية والمحافظة، والاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا الشأن.

ومن جانبه، أوضح محافظ قنا، أن الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية سيقوم بأعمال تنفيذ المنطقة الحرفية بالترامسة خلال 24 شهرا، موضحا أن المنطقة تقع على مساحة 20 فدانا مكونة من منطقتين، الأولى منطقة الورش وستضم 456 ورشة (96 ورشة نجارة - 96 ورشة بلاط – 132 ورشة إصلاح سيارات - 132 ورشة إصلاح معدات زراعية)، والمنطقة الثانية للخدمات وتشمل (مسجد – نقطة اسعاف - وحدة إطفاء – نقطة شرطة – كافتريا – مبان إدارية – غرف أمن).

ويضم المشروع أيضا عددا من المحلات التجارية والمعارض التسويقية، لدفع العائد الاقتصادي، وتنوع مصادر الدخل، وللتسهيل علي المتعاملين مع الورش، وتوفير الوقت والمجهود في التنقل، كما ستضم المنطقة ممرات مشاة للعاملين والمترددين علي المنطقة الحرفية لخلق بيئة أمنة وصحية لمستخدمي المشروع.

وأضاف اللواء أشرف الداودي، أنه بعد الانتهاء من إنشاء المنطقة الحرفية بالترامسة من المقرر أن يتم نقل باقي الورش الحرفية بمركز قنا إليها، وتكرار نجاح تجربة المنطقة الحرفية بالصالحية في التخلص من الضوضاء والتلوث السمعي والبصري وكل الصناعات التي تزعج السكان.

13 ألف مؤسسة أعمال تستفيد من برنامج التنمية المحلية

وقال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن جهود البرنامج في محافظة قنا استفاد منها ما يزيد عن 13 ألفا من مؤسسات الأعمال، وزيادة نسبة رضا الأفراد عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة نسبة تتعدي 80.5%، كما أسهمت في تحسين بيئة ومناخ الأعمال بنسبة تتجاوز 19%، وذلك وفق تقارير البنك الدولي.

وأشار «الهلباوي» إلى أن إسهامات البرنامج ركزت علي رفع كفاءة العنصر البشري، وتحسين الإدارة المحلية، من خلال عدد من الإصلاحات المؤسسية والهيكلية التي تستهدف تطوير الإدارة المحلية وتعزيز قدرة المحافظات والإدارة المحلية على إدارة التنمية وضمان استدامة هذه الاستثمارات على نحو يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، ومن ضمنها منظومة التخطيط المحلي المطورة، ومنظومة إدارة الأصول وتنمية الموارد المحلية، والتطوير المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية.

يذكر، أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحسين الإدارة المحلية بنسبة 90% منذ بداية البرنامج وفق تقارير البنك الدولي.