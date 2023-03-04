تحصين 104 آلاف طائر ضد الإنفلونزا والأمراض الوبائية بالشرقية

استعرض الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، تقريرا عن مجهودات المديرية خلال شهر فبراير الماضي، في إطار تحصين الماشية والطيور ضد أمراض الحمى القلاعية وإنفلونزا الطيور وغيرها.

تحصين الماشية والطيور

وتضمن تقرير مديرية الطب البيطري النتائج التالية:

- تحصين 104 آلاف طائر ضد مرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية، وتنفيذ 296 ندوة وجولة إرشادية، ومتابعة 19 مزرعة سمكية للحفاظ على الثروة الداجنة، ومتابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك بالمحافظة.

- تنظيم ورشتي عمل عن دور المديرية في تحسين سلالات الماشية باستخدام تقنية التلقيح الاصطناعي للماشية، وعن مجهودات المديرية في الرعاية التناسلية من أجل تنمية الثروة الحيوانية بالشرقية.

- تحصين 86 ألفا و290 رأس ماشية ضد مرض التهاب الجلد العقدي، و77 ألفا و486 رأس أغنام و ماعز للوقاية من مرض جدري الأغنام، وترقيم وتسجيل 6594 رأس ماشية، وذلك في أول 3 أسابيع من الحملة القومية للتحصين.

- تنظيم قافلة طبية بيطرية بالمجان بقرية هربيط مركز أبو كبير، قامت بفحص وعلاج 186 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و117 ضد الجراحة والتنفسية، و74 ضد الأمراض الجلدية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ 127 رأس ماشـية، ورش 176 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية.

- تجريع 320 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وفحص وعلاج 344 طائرا، وترقيم وتسجيل 25 رأس ماشية.

كما تم تقديم قافلة علاجية إرشادية بيطرية شاملة بالمجان بقرية الحلايفة بمدينة القرين، وقامت بفحص وعلاج 122 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و88 رأس ماشية لعلاج الحالات الجراحة والتنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل، والفحص بجهاز السونار لـ77 رأس ماشـية، و67 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش 272 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 245 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وفحص وعلاج 327 طائرا.

- إجراء مسح تناسلي شامل لـ5 آلاف و308 رؤوس ماشية والتلقيح الاصطناعي، لـ 1944 رأس ماشية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

- تنظيم ندوة تثقيفية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالزقازيق عن دور المديرية في توفير كوب لبن آمن وصحي خالي من الأمراض المشتركة.

- فحص 1566 رأس ماشية ضد البروسيلا و1302 ضد السل البقري.

- متابعة إحلال وتجديد مجزر فاقوس إعدادا للانتهاء من تطويره وتحويله لمجزر نصف آلي وتوفير لحوم حمراء آمنة ذات قياسات صحية جيدة.

- ضبط 2919 عبوة دواء بيطري وتحرير 3 محاضر مخالفة في حملة تفتيشية على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمدينة القرين.

الاهتمام بالثروة الحيوانية

وشدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأشاد محافظ الشرقية بدور مديرية الطب البيطري وإداراتها المختلفة في توفير كافة أوجه الرعاية البيطرية للماشية والتصدي للأمراض المعدية، وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية وتنظيم القوافل الطبية البيطرية المجانية بالقرى أكثر احتياجا، للنهوض بالثروة الحيوانية.