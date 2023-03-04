ضبط 10 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 10 أطنان دقيق بلدي مدعم داخل أحد المطاحن بدون ترخيصن بغرض الاتجار بها في السوق السوداء بمركز أبو حماد.

تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، وتحت الإشراف التام لهيئة الرقابة الإدارية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم

وقامت مديرية التموين بتشكيل حملة تفتيشية ورقابية مكبرة بالاشتراك مع قطاع وسط الشرقية وإدارة تموين أبو حماد، حيث توجهت الحملة إلى مطحن سلندرات مصغر يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة بناحية أبو حماد، ويقوم صاحبه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي 87.5% وإعادة طحنه وتعبئته في شكائر مخصصة للدقيق الفاخر 72%، وإعادة بيعه بالسوق السوداء بقصد التربح.

وأسفرت الحملة عن ضبط 183 شيكارة بنوعيها خضراء وبيضاء تقدر بحوالي 10 أطنان، وتم مصادرة الكميات المضبوطة ونقلها إلى مطحن الأمل بالعباسة أبو حماد على ذمة المحضر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3967 لسنة 2023 جنح أبوحماد ضد «ن أ م أ» و«ع ه‍ ع م» لتجميعهما كميات كبيرة من الدقيق البلدي لبيعه بالسوق السوداء، وتشغيلهما مطحن سلندرات بدون ترخيص من الجهات المختصة.