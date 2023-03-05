أهالي نجع جبران بأسوان يحتفلون بتوصيل الكهرباء: «اتولدنا من جديد»

سيطرت حالة من السعادة والفرحة على أهالي نجع جبران في محافظة أسوان، عقب توصيل التيار الكهربائي للنجع بعد 40 عاما من الظلام، عاش خلالها الأهالي في معاناة شديدة، ووجه المواطنون الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أطلق مبادرة «حياة كريمة» التي شملت النجع.

حسن جبران: شكرًا لـ«حياة كريمة»

وقال حسن حسين جبران، أحد أهالي نجع جبران، في محافظة أسوان لـ«الوطن»، نتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه الأنظار إلى الصعيد بعدة مشروعات تنموية وخدمية كبيرة بالقرى وتوابعها، خاصة مبادرة «حياة كريمة» التي شملت القرية، ونقلتنا إلى حياة أخرى».

وتابع: «إحنا اتولدنا من جديد، 40 عاما من المطالبة بتوصيل التيار الكهربائي إلى نجع جبران، حتى تم توصيل التيار مؤخرًا بواسطة مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس».

حسين نصر: يومنا كان ينتهي بالغروب

وقال حسين نصر، أحد أهالي نجع جبران «حياتنا كانت منعدمة، يومنا ينتهي بغروب الشمس، حرارة الجو تأكلنا في منازلنا، منذ نشأة النجع ولا يوجد به كهرباء، لم نصدق أو نتوقع أن النجع سيشهد توصيل الكهرباء، كنا نعيش حياة صعبة، وخلال هذه الأيام عيدنا بها عيدين، الأول قرب دخول شهر رمضان، الثانية توصيل الكهرباء».

سليمان: «كان نفسنا نشرب الماء البارد»

وأضاف محمود سليمان، أحد الأهالي، في حديثه لـ«الوطن»، قائلا «والله ما كنا نستطيع شرب الماء البارد أو المثلج، كنا نعيش حياة صعبة للغاية، ويومنا ينتهي مع الغروب، لا إضاءة ولا تهوية، شكرًا لكل من ساهم في توصيل التيار الكهربائي إلى النجع».

مسؤول: «حياة كريمة» شملت نجع جبران

وقال أشرف يوسف، أحد المسؤولين بالوحدة المحلية بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، أن أهالي نجع جبران بمركز نصر النوبة عاشوا في حرمان لأكثر من 40 عاما من التيار الكهربائي، حتى أدرجت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» توصيل التيار الكهربائي للنجع، لافتا إلى أن الأهالي يعيشون حاليًا في عُرس بسبب توصيل التيار الكهربائي، وبالفعل تم تشغيل التيار الكهربائي بالنجع.