خبير نقل: طريق الصعيد الصحراوي الغربي بالمنيا يفتح آفاقا جديدة للاستثمار

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من طريق الصعيد الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، الذي عملت وزارة النقل والمواصلات على تطويره ورفع كفاءته بشكل كبير، وتحرير الحركة عليه، حتى تصبح جميع التقاطعات على الطريق حرة وليست سطحية، بما لا يعيق الحركة على الطريق، ويحقق أعلى درجة من الأمان والسلامة.

فصل حركة النقل عن الملاكي

الدكتور عبدالله أبو خضرة، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، حدد تفاصيل المشروع وأهميته، موضحا أن وزارة النقل عملت على فصل حركة النقل عن الملاكي على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، فضلاً عن تخصيص حارات خرسانية لتحمل الأحمال العالية القادمة من الجنوب للشمال، وزيادة معدل تكرارها، ما أدى إلى رفع السلامة والأمان على الطريق، ويشمل الطريق 4 حارات للملاكي و2 حارة للنقل، بإجمالي 6 حارات في كل اتجاه.

يسهل الوصول للأماكن والمجتمعات العمرانية الجديدة

حدد الدكتور عبدالله أبو خضرة، عددا من النتائج المهمة التي يحققها الطريق، أولها أنه يفتح آفاقا للاستثمار على جانبي الطريق بشكل كبير، كما يسهل الوصول للأماكن والمجتمعات العمرانية الجديدة لجميع المحافظات على الصعيد، خاصة مع وجود مناطق صناعية وزراعية على جانبيه.

نواة رئيسية لطريق «القاهرة.. كيب تاون»

طريق الصعيد الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، يعتبر نواة رئيسية لطريق القاهرة / كيب تاون، وفق ما رواه الدكتور عبدالله أبو خضرة لـ«الوطن»، الذي يبلغ طوله من القاهرة حتى الحدود مع السودان 1155 كيلومترا من إجمالي طول 10288 كيلومترا، ويتم العمل بالتوزاي على جميع خطوطه، وتمتد المرحلة الأولى منه من القاهرة حتى المنيا بأطول أكثر من 230 كيلومترا، والمرحلة الثانية من محافظة المنيا حتى محافظة أسيوط.