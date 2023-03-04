أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان بكفر الزيات.. كيلو الأرز بـ15 جنيها

يشهد معرض أهلا رمضان في مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، تخفيضات في الأسعار، حيث بلغ سعر طبق البيض البلدي 100 جنيه، والبيض الأحمر 90 جنيها، ما ساهم في زيادة إقبال المواطنين عليه، وفقا لما قاله محمد عبد الناصر، أحد التجار المشاركين في المعرض، لـ«الوطن».

توافر السلع

وقالت سامية يحيى، من أهالي المدينة، لـ«الوطن»، إن معرض أهلا رمضان بكفر الزيات يتوافر به كميات كبيرة من مختلف السلع الغذائية، بجودة عالية ولشركات كبرى، وبأسعار تنافسية تقل عن نظيرتها في المحلات الأخرى، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين، وأيضا محاربة مغالاة بعض التجار.

أسعار المواد الغذائية

وقالت سلوي الديب، ربة منزل، لـ«الوطن»، إن الأسعار داخل معرض أهلا رمضان جاءت كالتالي: الأرز التمويني بـ15 جنيها، والأرز الحر بـ19 جنيها، والمكرونة 8 جنيهات للنصف كيلو، و9.25 جنيه لنوع مكرونة آخر، واللحمة القطع 140 جنيها للكيلو، واللحمة المفروم 75 جنيها، وطبق أوراك الفراخ 70 جنيها، وكيلو اللحوم 170 جنيها.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، افتتح المعرض بكفر الزيات، وطالب القائمين على المعرض أن يكون دائما نظرا لأهمية المعرض من حيث المكان كونه يتواجد وسط المدينة ويتردد عليه أهل القرى، إلى جانب توفير اللحوم الطازجة والدواجن.