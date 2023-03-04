أسماء 14 عاملا أصيبوا بتسمم في مطروح عقب تناولهم وجبة غذائية

يكثف فريق الاستقبال والطوارئ في مستشفى رأس الحكمة المركزي، جهوده، لإنقاذ 14 عاملا أصيبوا بتسمم في إحدى الشركات بمحافظة مطروح.

أسماء 14 مصابا بتسمم في مطروح

وشملت قائمة المصابين في واقعة التسمم في إحدى الشركات بمحافظة مطروح، كلا من عبد الرحمن محمد دحروج، 21 سنة، من البحيرة، ومنصور حسن عبدالنبي، 24 سنة، ومحمد عادل عبدالرحيم، 17 سنة، ومحمد عمارة محمد، 40 سنة، وكامل سعيد كامل، 35 سنة، وأيمن إبراهيم بلاط، 20 سنة، والكومي محمد حمودة، 35 سنة، وبكر السعيد حسن، 30 سنة، وبسيوني دياب غوباش، 20 سنة، وأحمد أمين عبدالمعبود، 30 سنة، وعبد اللطيف سيد عبد العال، 41 سنة، وعبدالمنعم محمد السقا، 27 سنة، وجميع هؤلاء المصابين من البحيرة.

وضمت قائمة المصابين أحمد محمود عقرب، 17 سنة، من أسيوط، وأشرف محمد مبروك، 53 سنة.

رعاية طبية عاجلة

ويستكمل الفريق الطبي بمستشفى رأس الحكمة المركزي في مطروح تقديم الرعاية الطبية العاجلة، من إجراء التحاليل الطبية اللازمة والأشعة، ووضع المصابين تحت الملاحظة الطبية.

وكان اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح تلقى إشارة بحدوث تسمم لـ14 فردا بإحدى الشركات بمطروح، بعد تناولهم طعام، وجاري الفحص بمعرفة الجهات المختصة للتعرف على الأسباب وملابسات الحادث.