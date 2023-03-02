تسمم 6 أشخاص من عائلة واحدة في «عزومة» بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة في محافظة الدقهلية، اليوم، بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة لحوم في مدينة نبروه، وجرى نقلهم إلى مستشفى نبروه المركزي لإجراء الإسعافات الطبية اللازمة، وبسؤالهم أكدوا أنهم كانوا في عزومة أحد أقاربهم وتناولوا لحوم وشعروا بعدها بحالة إعياء شديد وأعراض تسمم مما جعلهم يتوجهون إلى المستشفى.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة نبروه، بوصول 6 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى نبروه المركزي، مصابين بأعراض تسمم وجار تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

أسماء المصابين بتسمم غذائي في نبروه

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة 6 بحالة تسمم غذائي كل: «سالي م. ع.»، 18سنة، و«جنة هـ. ز.»، 12 سنة، و«يارا هـ. ز.»، 16 سنة، و«شيماء م. م.» 42 سنة، و«مريم ع. ع.»، 15 سنة،» و«منه ف. ع.»، 16سنة، وجميعهم مقيمون في مدينة نبروه.

المصابون: كنا في عزومة وتناولنا طعاما فاسدا

وبسؤال المصابين في محضر الشرطة، أكدوا أنهم تناولوا وجبة لحمة عقب دعوتهم لتناول الطعام عند أحد أقاربهم، وبعد تناول الطعام شعروا بحالة الإعياء وأعراض التسمم.

وجرى نقلهم جميعًا إلى قسم الباطنة، بمستشفى نبروه المركزي وعمل الإسعافات الأولية لهم، ووضعهم تحت الملاحظة، بعد استقرار حالتهم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.