اشتباه في تسمم شقيقين تناولا أقراصا طبية بالخطأ ببني سويف

أصيب طفلان شقيقان، اليوم الخميس، باشتباه بتسمم غذائي إثر تناولهما أقراصا طبية عن طريق الخطأ بقرية باروط التابعة لمركز بني سويف، أثناء لهوهما في منزلهما، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

بلاغ بإصابة شقيقين

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى بني سويف التخصصي، يفيد بوصول طفلين شقيقين مصابين بحالة إعياء، وادعاء أسرتهما تناول أقراص طبية عن طريق الخطأ أثناء لهوهما داخل المنزل.

ووجه مدير أمن بني سويف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستكمال التحقيقات في الواقعة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج

وتبين أن سيارة إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، نقلت الطفلان إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة عقب حضور أسرة الطفلين إلى مقر وحدة إسعاف باروط وادعائهما إصابة الطفلين عقب تناول أقراص طبية بطريق الخطأ ما أدى إلى حدوث تسمم.

وتبين أن المصابين هما: «محمد.ع.ع» 4 سنوات، وشقيقته «آية» سنتين مصابين بحالة إعياء، يقيمان بقرية باروط في مركز بني سويف، ادعاء تناولهما أقراص طبية عن طريق الخطأ وتم تقديم كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

جرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة نحو إسعاف الطفلين وجار تقديم الإسعافات الأولية لهما.