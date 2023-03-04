إصابة 14 عاملا في شركة بمطروح بحالة تسمم ونقلهم للمستشفى

أصيب 14 عاملا في إحدى الشركات بمحافظة مطروح، بحالة تسمم دون معرفة الأسباب وراء ذلك حتى الآن، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الإسعافات الأولية لهم من خلال الفريق الطبي، تحت إشراف مديرية الصحة بمطروح، وأخطرت شرطه النجدة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير امن مطروح، بالواقعة.

وصول المصابين للمستشفى

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي، اليوم السبت، مصابي حادث تسمم الـ14 فردا، وجار متابعتهم صحيا وتقديم العلاج اللازم لهم من خلال فريق الانتشار السريع بخصم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

المباحث تفحص الحادث

وانتقلت مباحث مطروح إلى موقع الحادث لفحص الواقعة والتعرف على أسباب حدوث التسمم والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل بالواقعة إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.