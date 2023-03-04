البابا تواضروس يدشن كنيسة «العذراء والقديس الأنبا بيشوي» بالتجمع الخامس

دشن البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، بمشاركة أربعة من الآباء الأساقفة، كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بمنطقة النرجس في التجمع الخامس، التي يعود تاريخ بنائها إلى عام 2077، وسبق لقداسته تدشين الكنيسة الرئيسية بها عام 2016.

البابا تواضروس يرأس صلوات التدشين

وأزاح قداسة البابا، لدى وصوله إلى الكنيسة، الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها، والتُقطت له صور تذكارية إلى جوار اللوحة ومعه الآباء الأساقفة والكهنة المشاركين في الصلوات.

توجه بعدها قداسة البابا إلى داخل الكنيسة ليبدأ صلوات التدشين، إذ دُشِن المذبح الرئيس على اسم القديس الأنبا بيشوي، والمذبح البحري على اسم القديس مار مرقس الرسول، والقبلي على اسم الشهيدة دميانة.

وقدم البابا تواضروس، الشكر في كلمته عقب التدشين، لكهنة الكنيسة ومجلسها كما شكر المهندسين والفنيين والعمال الذين قاموا بكل الأعمال الهندسية والتنفيذية والتجهيزات.

عظة البابا تواضروس

وصلى البابا والآباء المشاركون القداس الإلهي بعد التدشين، وألقى عظة القداس التي تناول خلالها ثلاثة ملامح لحياة القداسة من خلال آحاد الصوم الكبير الثلاث الأولى، وهي:

1- أحد الرفاع: «فَادْخُلْ إِلَى مِخْدَعِكَ وَأَغْلِقْ بَابَكَ» (مت 6: 6).

2- أحد الكنوز: «حيْثُ يَكُونُ كَنْزُكَ هُنَاكَ يَكُونُ قَلْبُكَ أَيْضًا» (مت 6: 21).

3- أحد التجربة: «لأَنَّ كَلِمَةَ اللهِ حَيَّةٌ وَفَعَّالَةٌ وَأَمْضَى مِنْ كُلِّ سَيْفٍ ذِي حَدَّيْنِ، وَخَارِقَةٌ إِلَى مَفْرَقِ النَّفْسِ وَالرُّوحِ وَالْمَفَاصِلِ وَالْمِخَاخِ، وَمُمَيِّزَةٌ أَفْكَارَ الْقَلْبِ وَنِيَّاتِهِ» (عب 4: 12).

القمص دواد لمعي: البابا تواضروس مشجع ومعلم ومدبر

وألقى الأب القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مارمرقس بمصر الجديدة، كلمة شكر خلالها قداسة البابا، مشيرًا إلى أن قداسته يتميز بأنه أب مشجع لكل خادم في أي خدمة، ومعلم مثالي لأن عظاته يعشقها المثقفون والبسطاء، ومدبر حكيم لأن في عصره جرى تدشين وتقنين أوضاع مئات الكنائس إلى جانب المشروعات المتعددة من مدارس ومستشفيات.