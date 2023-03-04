شاب يقتل عمه في حلوان لسرقة 800 جنيه.. ومحام يوضح العقوبة المتوقعة

جريمة مأساوية شهدتها مدينة حلوان، بعدما أقدم شاب على تهشيم رأس عمه، داخل شقته بمنطقة كفر العلو، للاستيلاء على 800 جنيه كانت بحوزته.

مقتل عامل في حلوان

ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بالعثور على شخص مقتول داخل شقته، بمنطقة كفر العلو دائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة رجل يرتدي كامل ملابس، وتوجد آثار إصابات بالرأس، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليه، وأمكن ضبطه.

سرقة 800 جنيه

وتبين أن المتهم ارتكب الجريمة للاستيلاء على 800 جنيه، كانت مع المجني عليه. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

وقال سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، إن عقوبة القتل العمد وفق القانون: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».