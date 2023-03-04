حبس عاطلين 4 أيام لاتهامها بقتل طفل وإلقائه في ترعة بالبحيرة

قرر المستشار سعيد أبو مندور، رئيس نيابة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرةـ حبس مزارعين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد لهما في المواعيد القانونية، وذلك بتهمة خطف وقتل طفل لسرقة «توك توك» الخاص به.

خطف الطالب

يأتي ذلك على خلفية قيامهما بخطف طالب عن طريق الاتصال به تليفونيا بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز، وقاما بالتعدي عليه حتى فارق الحياة، ثم قاما بإلقائهفي بترعة ناصر التابعة لدائرة قسم شرطة غرب النوبارية، واستوليا على التوك توك الخاص به.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من كشف غموض اختفاء فتحي معاوية، مقيم بدائرة المركز، عقب خروجه من مسكنه مستقلاً مركبة توك توك قيادته وعدم عودته.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء عمرو الشامي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد أحمد السكران، رئيس مباحث المديرية، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مزارعان، لأحدهما معلومات جنائية.

ضبط المتهمين واعترافهما

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا باستدراجهما للمتغيب عن طريق الاتصال به تليفونياً بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق بدائرة المركز، واعترفا بالتعدي على المجني عليه حتى فارق الحياة، ثم قاما بإلقائه بترعة ناصر التابعة لدائرة قسم شرطة غرب النوبارية.

كما أشارا أنهما استوليا على مركبة التوك توك قيادته، وأضافا بقيامهما ببيع المركبة لعميلهما سيئ النية، مزارع له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية، وأمكن ضبطه ومركبة التوك توك المستولى عليها.

بلاغ بالعثور على جثة

ترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد العثور على جثة طفل يدعى فتحي معاوية داخل ترعة ناصر بنطاق دائرة المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

ومن جانبه، قال محمد الفقي، محامٍ بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهمين تصل إلى الإعدام، طبقا لملابسات الواقعة.