ما حكم المعصية في ليل رمضان؟.. «دار الإفتاء» توضح

ما حكم المعصية في ليل رمضان؟ سؤال يخطر في بال العديد من المسلمين خلال شهر رمضان الكريم، وذلك حرصا منهم على ثواب الصيام، فهذا الشهر من الأشهر التي ينتظرها العديد من المسلمين لما فيه من بركة وكرم من الله، فضلا عن كونه فرصة للعبد كي يصلح علاقته مع الله سبحانه وتعالى.

وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» إجابة دار الإفتاء على سؤال ما حكم المعصية في ليل رمضان.

ما حكم المعصية في ليل رمضان

أوضحت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواتها عبر موقعها الرسمي إجابة سؤال ما حكم المعصية في ليل رمضان؟، موضحة أن المعصية في شهر رمضان 2023 تتضاعف، سواء كانت في الليل أو النهار، حيث يزيد إثم المعصية في شهر رمضان عن غيره في أي وقت آخر.

كما أشارت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال ما حكم المعصية في ليل رمضان؟، إلى أن الصيام خلال النهار وطاعة الله عز وجل، ثم ارتكاب المعاصي في الليل بعد انتهاء مدة الصيام يعد استخفاف بالدين، ولابد أن تكون طاعة الله عز وجل في كل وقت ولا تقتصر على أوقات معينة.

حكم المعصية رمضان

وعن سؤال ما حكم المعصية في ليل رمضان؟، أوضحت الإفتاء أهمية الحرص على تجنب كل المعاصي، الصغيرة منها والكبيرة، وعلى العبد الاجتهاد في عبادة الله عز وجل واغتنام فضل رمضان 2023، والحرص على بداية صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى.

ما حكم المعصية في ليل رمضان؟، سؤال يرد في أذهان الكثير من المسلمين، وأثره على أجر الصيام في نهار رمضان 2023، ومما سبق، فلابد أن يتجنب العبد ارتكاب كل المعاصي في كل الأوقات وتحديدا في شهر رمضان، وأن تكون عبادة الله وطاعته من عاداته في رمضان وغير رمضان.