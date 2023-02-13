مديرة مكتب الأهرام بلندن لقناة القاهرة الإخبارية: التقاعد المبكر أزمة تواجه سوق العمل في بريطانيا

تحدثت الدكتورة منال لطفي مدير مكتب جريدة الأهرام بلندن، عن أزمة التقاعد المبكر التي تؤثر على سوق العمل في المملكة المتحدة.

ظاهرة مقلقة للغاية

وقالت «لطفي»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، عبر تطبيق سكايب، إن التقاعد المبكر ظاهرة مقلقة للغاية في بريطانيا، وتؤدي إلى نقص الأيدي العاملة.

وأضافت أن هناك أزمات أيضا تؤثر على سوق العمل غير التقاعد المبكر مثل الهجرة لأن هناك الكثير من البريطانيين الآن يغادرون البلاد، ويتوجهون إلى دول مثل أستراليا ونيوزيلاندا.

تعويض الأيدي العاملة

وتابعت أن تعويض الأيدي العاملة أمر صعب ومعقد للغاية خاصة على مستوى المجال الصحي والطبي، الذي خسر 10 آلاف طبيب خلال العام الماضي، واستبدالهم يحتاج سنوات من التدريب والتأهيل.

وأشار إلى أن الحكومة لديها العديد من الأفكار لتعويض الأيدي العاملة، والتصدي لتلك الموجة، لكن حتى الآن فإن التقاعد المبكر والهجرة لا تزال تؤثر بشكل كبير.