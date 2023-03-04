مدير مدرسة المتفوقين بالمنيا: نتحمل إعاشة الطلاب بالكامل ونكسبهم مهارات

قالت هناء حامد مدير مدرسة المتفوقين stem بالمنيا، والتي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي أول أمس، الخميس، باعتبارها نموذج مشرف على مستوى المحافظة، إن مدرسة المتفوقين عمرها 3 سنوات: «مدرستنا بنين وأول دفعة تتخرج هذا العام، وهي مدرسة داخلية، فيها إعاشة كاملة للتلاميذ».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة dmc: «التلاميذ يعيشون معنا بشكل كامل، واليوم الدراسي يبدأ من السابعة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا، ويوم الخميس تكون الدراسة فيه بنظام نصف يوم حتى يسافر التلاميذ والمدارس ثم يعودوا إلينا يوم السبت مرة أخرى».

وتابعت مدير مدرسة المتفوقين stem بالمنيا الجديدة: «المدرسة مسؤولة عن الإعاشة بشكل كامل مثل الأكل والشرب والعلاج، لدينا طبيب وممرضة مقيمة حتى في أيام الإجازات».

وأكدت: «هذه المدرسة هي التجربة الأولى كمديرة لمدرسة داخلي، لكن هذه التجربة مهمة للغاية، نساهم بشكل كبير في تربية الطلاب وتجهيزهم ونكسبهم المهارات حتى نجهزهم للدراسة الجامعية وسوق العمل».