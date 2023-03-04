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الحياة الآن مباشر: مدرسة منيل موسى الإعدادية ببني سويف تستوعب 508 طلاب

كتب:

محمد متولي
05:40 م | السبت 04 مارس 2023
لوجو فضائية الحياة

لوجو فضائية الحياة

نشرت فضائية «الحياة»، فيديو جديدا لها من برنامج «الحياة الآن مباشر» لمدرسة قرية منيل موسى الإعدادية المشتركة ضمن 36 مدرسة تضم 488 فصلا بمبادرة حياة كريمة في مركز ببا بمحافظة بني سويف.

المدرسة الجديدة تستوعب 508 طلاب

وشهدت مدرسة منيل موسى الإعدادية المشتركة، إحلال وتجديد المبنى القديم، وإنشاء آخر جديد على مساحة مشتركة بلغت 1500 متر مربع؛ إذ تستوعب المدرسة الجديدة 508 طلاب وتخدم 16 قرية وتابعا بالوحدة المحلية لقرية قمبش.

وبلغت تكلفة الإحلال والتجديد إنشاء مبنى جديد بمدرسة منيل الإعدادية المشتركة بالوحدة المحلية لقرية قمبش بتكلفة 4 ملايين جنيه.

 

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