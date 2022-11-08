إصابة سيدتين في حريق مخبز بلدي بالمنصورة

أصيب سيدتان بالاختناق، أثناء محاولتهما السيطرة على نيران حريق هائل شب في فرن خبز بلدي مدعم في محافظة الدقهلية اليوم، إذ التهمت النيران محتويات المخبز بالكامل بمنطقة عزبة الشال، وجرى نقلهما إلى مستشفى المنصورة التخصصي لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أهالي منطقة عزبة الشال بالمنصورة بنشوب حريق داخل أحد المخابز بالمنطقة.

السيطرة على حريق في مخبز بلدي

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أجزاء العقار.

احتراق محتويات المخبز بالكامل

وبانتقال ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخبز بلدي مدعم بمنطقة عزبة الشال والمخبز بالطابق الأرضي بعقار مكون من 6 طوابق على مساحة 110 أمتار تقريبًا ملك المدعو أحمد السعيد المرسي عوض 65 سنة، ونجم عن ذلك احتراق محتويات المخبز بالكامل وعدد 22 شيكارة دقيق مدعم.

وأسفر الحادث عن إصابة ابنة مالك المخبز وتدعى «مروة أحمد السعيد»، 28 سنة، وزوجة نجل مالك المخبز وتدعى «مروة أكرم محمد»، 24 سنة، بحالة اختناق، حال محاولتهما إخماد الحريق.

وبالفحص تبين أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بإحدى ماكينات المخبز، وحرر عن ذلك المحضر رقم 7424 لسنة 2022 إداري قسم ثان المنصورة وجاري العرض على النيابة العامة.