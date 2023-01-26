إصابة طفل في حريق داخل مخبز ببني سويف.. و«الدفاع المدني» تسيطر على النيران

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بمعاونة الأهالي، على حريق شب في مخبز بلدي خاص «سياحي» بمدينة إهناسيا في بني سويف، بسبب ماس كهربائي، نتج عنه إصابة طفل، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بنشوب حريق في مخبز سياحي ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق في مخبز بلدي خاص «سياحي»، نتيجة ماس كهربائي بشارع السكة الحديد بمدينة إهناسيا.

ووجه مدير أمن بني سويف بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ والسيطرة على الحريق وإخماد النيران.

إخماد حريق في مخبز بلدي خاص ببني سويف

وعلى الفور، انتقلت سيارة إطفاء لموقع البلاغ، وتمكنت بمعاونة عمال المخبز من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

ونتج عن الحريق إصابة الطفل «يوسف م.ع» 15 عامًا، بحروق بسيطة، وجرى نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تفاصيل حريق مخبز خاص في بني سويف

وتبين أن صاحب المخبز يدعى «شريف م.ع»، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، حيث أفاد صاحب المخبز بأن الحريق نتيجة ماس كهربائي، وطلب مدير النيابة تشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.