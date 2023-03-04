عاطلان يعتديان على شاب في بولاق الدكرور.. عاهة مستديمة بـ120 غرزة

شهدت منطقة فيصل التابعة لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور واقعة مأساوية، إذ قام عاطلان بالاعتداء على شاب عندما حرر ضدهما محضرًا بواقعة سرقة مخزن مخصص لتخزين بضاعة لاكسسورات المحمول، وعندما علم المتهمان بذلك الأمر قاما بالاعتداء على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء ونارية؛ للتخويف والترويع وأصابته في جسده بجروح قطعية بنحو 120 غرزة في الوجه والصدر والقدم الأيسر.

تفاصيل البلاغ

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، أنه وصل لأحد المستشفيات الشاب «فرج فرج إمبابي - يعمل سكرتير في أحد المكاتب الخاصة، ومقيم دائرة القسم، مصابا بجرح قطعي بالوجه من الناحية اليسرى وجرح طولي نافذ بالظهر، وفقًا للتحريات أن الواقعة نشبت نتيجة حدوث مشاجرة بين المتهم وعاطلين جيرانه في منطقة فيصل بسبب خلافات على تحرير محضر ضدهما واتهامهما بسرقة مخزنه مخصص لتخزين بضاعة لاكسسورات المحمول وأحدث بجسده عاهة مستديمة وتسبب في خياطة 120 غرزة في الوجه والظهر والقدم الأيسر.

وتبين أنهم المتهمين يدعيان، «محمد. ج. ال» و«إسلام. م. ر»، وجرى ضبطهما والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

السجن 3 سنوات مع الشغل

حُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أحيلت القضية التي حملت رقم 14613 لسنة 2022 جنح بولاق الدكرور، إلي محكمة جنح بولاق الدكرور برئاسة المستشار إياد حبيش، قضت بمعاقبتهما بالسجن 3 سنوات مع الشغل وكفالة 3000 جنية لإيقاف تنفيذ العقوبة والمصروفات الجنائية.

العقوبة القانونية

المحامي والخبير القانوني محمد كساب دفاع المجني عليه قال لـ«الوطن»، إن المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، حددتا عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: «كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات».