المشدد 20 سنة لعاطل متهم بإحداث عاهة مستديمة لشخصين بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إبراهيم أبو السعود، عاطل متهم بالسجن المشدد 20 سنة، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه باستعراض القوة والعنف والتسبب في عاهة مستديمة لـ«م.ز.س» و«م.ي.م» وحيازة سلاح أبيض، وذلك في القضية المقيدة برقم 136 لسنة 2022 جنايات الدخيلة.

وتعود أحداث القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهم وآخرين باستعراض القورة بمنطقة أبو يوسف، والتعدي على المجني عليهما بدائرة القسم.

تحريات وحدة مباحث القسم

وكشفت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم أنه إثر وجود خلافات سابقة بين المجني عليهما والمتهم، قام الأخير باستعرض القوة ضد المجني عليهما باستخدام سلاح أبيض «مطواة» بحوزته وتعدى عليهما، ما تسبب في إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه الأول وهي عبارة عن تشوه بالوجه وفروة الرأس وفقد الإبصار في العينين، وإصابة المجني عليه الثاني بسجحات في الوجه والظهر واليد اليسرى.

المتهم استعرض القوة ضد المجني عليهما

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة تبين أن المتهم استعرض القوى ضد المجني عليهما بقصد ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى بهم وفرض السطو، ما ترتب عليه تعرض حياة المواطنين قاطني المنطقة للخطر، وتعطيل حركة المرور والسكينة العامة، وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المقدم بعضوية المستشارين شريف محمد الجندي ورامه سعد محمد، وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم.