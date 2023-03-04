روبي تواصل تصوير مسلسل «حضرة العمدة» للمشاركة في رمضان 2023

تواصل الفنانة روبي تصوير مسلسلها الرمضاني «حضرة العمدة»، الذي تجسد خلاله دور «عمدة» وتواجه العديد من الصعوبات بسبب كونها امرأة.

وتدور أحداث مسلسل «حضرة العمدة» حول «صفية الفارس»، التي تجسد دورها روبي، وهي أستاذة علم نفس بالجامعة الأمريكية، تتولى منصب عمدة في إحدى القرى تقلب حياتها رأسا على عقب، وتواجه العديد من الصعوبات بين المؤيد والمعارض لها.

أبطال مسلسل «حضرة العمدة»

يضم المسلسل عددًا كبيرًا من نجوم الفن، أبرزهم أحمد زرق، وفاء عامر، سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، وصلاح عبدالله، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، إدوارد، محمود حافظ، إيهاب فهمي، دينا، كريم عبدالخالق، محمد الصاوي، ونهلة سلامة، وأحمد جمال سعيد، وحسام داغر، وصولا عمر، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومنتج فني أيمن عبدالحفيظ، ومن إخراج عادل أديب.

تتر مسلسل «حضرة العمدة»

ويقوم بغناء تتر مسلسل «حضرة العمدة» الفنان مدحت صالح، حسبما أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مشيرًا إلى أن ألحان الأغنية لوليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.