تردد قناة دبي دراما 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان.. إليك خطوات ضبطها

تعرض قناة دبي دراما 2023 ، عددا من المسلسلات والبرامج، لعشاق الدراما ومحبي العروض التليفزيونية المختلفة، خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشة القناة الفضائية، إذ تتزين خلاله كل القنوات الفضائية بتقديم أفضل العروض لجذب أكبر عدد من المشاهدين خلال الشهر المبارك.

ويهتم عدد كبير من المواطنين والجماهير بمعرفة، تردد قناة دبي دراما 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان، وكل العروض المختلفة التي ستقوم القناة بعرضها خلال الشهر المُبارك.

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن»، تردد قناة سي بي سي دراما 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان، وخطوات تثبيتها على الرسيفر، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تردد قناة دبي دراما 2023 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان

ويأتي تردد قناة دبي دراما، والتي يمكن من خلالها مشاهدة كل عروض شهر رمضان 2023 كما يلي:

اسم القناة على الرسيفر: Dubai TV.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة دبي دراما 2023 على النايل سات

يمكن ضبط قناة دبي دراما 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على زر موافق، ثم الضغط على تركيب من القائمة الرئيسية من خلال الريموت كنترول.

- اختيار إضافة قناة، اختيار اسم القمر الصناعي.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

وبعد انتهاء الخطوات السابقة سوف تظهر قناة دبي والقنوات الأخري الخاصة بها على قائمة القنوات الخاصة بالرسيفر، فقط قم بحفظ ترتيبها، أو ضمها ضمن القائمة المفضلة لك حتى تتمكن من القيام بمشاهدتها في أي وقت تشاء، سواء خلال الوقت الحالي، أو مع بداية شهر رمضان الكريم.