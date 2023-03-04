سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بمحلات الصاغة في نهاية التعاملات

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة خلال نهاية تعاملات اليوم في محلات الصاغة وأسواق المال، إذ وصل سعر جرام عيار 21 إلى 1830 جنيها للشراء، وبلغ سعر الجنيه الذهب 14640 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وأسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم بمصر:

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح سكرتير شعبة الذهب السابق لـ«الوطن»، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 1810 جنيهات للبيع و1830 للشراء.

ووصل سعر عيار 24 نحو 2069 جنيها للبيع و2091 جنيهًا للشراء.

وبلغ عيار 22 نحو 1896 جنيها للبيع و1917 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل 1551 جنيهًا للبيع و1569 جنيهًا للشراء.

وصل عيار 14 إلى 1207 جنيهات للبيع، و1220 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 1034 جنيها للبيع، و1046 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب سجل 14480 جنيها للبيع، و14640 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 64333 جنيها للبيع، و65043 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر كيلو الذهب 2,068,571 جنيه للبيع، و2,091,429 جنيه للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال كما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 59.73 دولار أمريكي بما يعادل 1835 جنيها.

- عيار 22 وصل إلى 54.75 دولار أمريكي أي نحو 1682 جنيها.

- عيار 21 وصل إلى 52.26 دولار أمريكي أي نحو 1606 جنيهات.

- عيار 18 وصل إلى 44.80 دولار أمريكي بما يعادل 1376 جنيهًا.

- عيار 14 وصل لسعر 34.84 دولار أمريكي أي نحو 1070 جنيهًا.

- عيار 12 وصل لسعر 29.86 دولار أمريكي بما يعادل 917.48 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 22.40 دولار أمريكي بما يعادل 688.11 جنيه.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1858 دولار أمريكي أي نحو 57,067 جنيها.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ418.10 دولار أمريكي أي نحو 12845 جنيها.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ59,727 دولار أمريكي أي نحو مليون و834 ألفًا و953 جنيها.