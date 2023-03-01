سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة

ما زال سعر جرام الذهب اليوم من عيار 21 يشهد انخفاضا في محلات الصاغة، نظرا لوجود تراجع يومي في أسعار الذهب بمصر، بسبب تراجع الأسعار عالميا، وفق ما كشفت عنه شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية.

وترصد السطور التالية آخر ما سجلته أسعار الذهب اليوم في بداية التداولات الصباحية، ومنها سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، وأسعار الأعيرة الأخرى من المعدن الثمين.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21

وجاءت أسعار الذهب اليوم، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في مصر، كما يلي.

- سعر أوقية الذهب 1810 دولارات.

- عيار 24 سجل 1903 جنيهات للبيع، في مقابل 1914 جنيها للشراء.

- عيار 21 سجل 1665 جنيهًا للبيع، في مقابل 1675 جنيها للشراء.

- عيار 18، سجل 1427 جنيهًا للبيع، في مقابل 1436 جنيها للشراء.

-عيار 22، سجل 1744 جنيهًا للبيع، في مقابل1755 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم، حيث سجل البيع 13.320 جنيه، و13.400 جنيه للشراء.