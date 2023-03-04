حبس المتهم بإنشاء مكتب إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة 4 أيام

خضع المتهم في قضية إدارة مكتب إنتاج فني وكاستنج غير مرخص في الجيزة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق

إدارة مكتب سينمائي بدون ترخيص

وأوضحت التحقيقات أن المتهم مقيم بالجيزة قام بإنشاء وإدارة مكتب سينمائي بدون ترخيص بمنطقة العجوزة بالجيزة، لاستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو دون إجازة رقابية، مستخدما معدات تصوير وأجهزة حاسب آلي محمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيا بالمخالفة للقانون.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهم بحيازته هارد ديسك محمل عليه مجموعة من مقاطع الفيديو المصورة بدون إجازة رقابية لراغبي التمثيل، وكاميرا ديجيتال بها وحدة تخزين محمل عليها مجموعة من مقاطع الفيديو

ضبط المتهم

كانت البداية عنما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة مكتب سينمائي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف مقر المكتب، وأمكن ضبط المدير المسؤل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.