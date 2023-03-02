«مستقبل وطن» يشيد بزيادة الأجور والمعاشات: قرارات تاريخية

أشاد حزب مستقبل وطن، بحزمة قرارات تحسين الأجور الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية بمحافظة المنيا.

مبادئ الحماية الاجتماعية

وأكد الحزب، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه القرارات تأتي استكمالًا لمسيرة ممتدة من الجهود والعمل والعطاء لتعزيز مبادئ الحماية الاجتماعية وتحسين سبل معيشة المصريين.

قرارات تاريخية

وثمن الحزب، تلك القرارات واصفا إياها بأنها تاريخية وتوقيتها مناسب مؤكدا على أنها تضع مزيد من المسؤولية على المجتمع المدني في تعزيز جهودها نحو حماية الفئات الأولى بالرعاية.

واختتم الحزب بيانه، موجها التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي قائد ملحمة بناء الإنسان المصري بشكل يلبي احتياجاته ويوفر له كافة حقوقه.