وفاء وآيتن عامر وعمرو يوسف يقدمون واجب العزاء لرشا مهدي

يقام حاليا عزاء والدة الفنانة رشا مهدي، المقام بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

ووصل منذ قليل، الفنانة وفاء عامر، وشقيقتها الفنانة آيتن عامر، عزاء والدة رشا مهدي، ليقدمون واجب العزاء لها.

ثان ظهور لآيتن عامر بعد مشكلتها مع طليقها

بينما حضر الفنان عمرو يوسف، باصطحاب زوجته الفنانة كندة علوش، وأشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإيهاب فهمي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، المؤلف أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيي، والفنانة إيمي سالم، والمخرجة كاملة ابو ذكري، طارق لطفي، عمر السعيد، بشرى وكمال زادة وعلاء عرفة.

ورحلت عن عالمنا والدة رشا مهدي، يوم الخميس الماضي، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي علي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي الغالية في ذمة الله، نسألكم الدعاء».