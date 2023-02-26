وفاء عامر تكشف تفاصيل مشاركتها بمسلسلين في دراما رمضان 2023

كشفت الفنانة وفاء عامر، تفاصيل مشاركتها في مسلسلي حضرة العمدة والكتيبة 101 في شهر رمضان المقبل، موضحةً: «أتوقع أن تكون دراما رمضان هذا العام عظيمة، وسأتعاون مع الكاتب إبراهيم عيسى والمخرج عادل أديب».

التعاون مع محمد سلامة

وأضاف «عامر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «سأتعاون مع محمد سلامة وهو شاب رائع تعاونت معه في مسلسل راجعين يا هوا، وأتمنى أن نقدم أعمالا تليق بالمشاهد».

حديث رائع عن أهالي سيناء

وتابعت الفنانة: «كنت أتمنى أن أشارك في توثيق أبطال سيناء، وهو ما حدث في مسلسل الكتيبة 101، هذا المجتمع جميل ومليء بالناس المحترمة، المرأة السيناوية لها بطولات كثيرة، وأجسد شخصية هامة في المسلسل، وأرى من سيقول ولو جملة واحدة في هذا المسلسل بطلا، تحية كبيرة لأهل سيناء فأنا أحبهم، هم أرض الشجعان وأرض الفيروز».