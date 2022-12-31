وفاء عامر لـ إيمان الحصري: أقدم في رمضان المقبل دور سيدة تتاجر بأحلام البشر

كشفت الفنانة وفاء عامر، عن مشاركتها في مسلسل حضرة العمدة، الذي يعرض في رمضان المقبل، بطولة روبي، ودينا، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

دور وفاء عامر في حضرة العمدة

وأضاف وفاء عامر خلال لقاء ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري: «أشارك في مسلسل حضرة العمدة الذي يعرض في رمضان المقبل، وأقدم شخصية مختلفة وهي عبارة عن شخصية بتاجر في أحلام الناس وفيها أذى نتيجة تراكمات».

مسلسل العيلة دي

وعن مشاركتها فى مسلسل العيلة دي، أوضحت: «مضيت على مسلسل العيلة دي في شهر 6 الماضي، واقتنعت جدا بالمخرج، والمسلسل يحكي عن الأصول والبيت اللي اتربينا فيه على الدفء والحب، ومن خلال العمل بنحاول نرجع ده مرة أخرى وسط الناس».