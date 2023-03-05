«الكتان» يزين حقول الشرقية.. مكاسب مالية واستخدامات اقتصادية

تنتشر زراعة محصول الكتان في أراضي محافظة الشرقية، وقد اقتربت مواعيد الحصاد خلال الفترة المقبلة، حيث يعتبر محصولا اقتصاديا واعدا، خاصة أنه يدخل في كثير من الصناعات، ويعد مصدرا مهما لاستخراج الزيوت.

مزارع: الكتان يتحمل الملوحة ويحقق مكاسب مرضية

وقال مجدي البقري، أحد المزارعين بمركز الحسينية، إن الكتان من المحاصيل الشتوية، ويحتاج إلى أرض طينية خفيفة، أو رملية ثقيلة، ويتحمل الملوحة، ما يعني إمكانية تحقيق الاستفادة من المحصول وتحقيق أرباح ومكاسب مرضية للمزارع.

وأشار إلى أنه عند الزراعة يتم تمهيد التربة جيدا، حيث يتم الحرث مرتين بشكل متعامد وتشميس الأرض، وتهويتها وتسويتها، َوالتخلص نهائيا من الحشائش، ويتم اتباع طريقة تسطير التربة، حتى تتم عملية الزراعة بنجاح.

الكتان من أقدم محاصيل الألياف

ومن جانبه، قال المهندس محمود الشناف، أخصائي القطن والكتان في مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إن محصول الكتان من أقدم محاصيل الألياف، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام على مستوى محافظة الشرقية تبلغ 1596 فدانا.

استخدامات محصول الكتان

وأوضح «الشناف»، أن الكتان يُستخدم في صناعة الملابس، والمفروشات والمنسوجات، والأقمشة الكتانية السميكة، كما يستخدم في صناعة قلوع المراكب، ويدخل في صناعة أدوات طبية، والخشب الحبيبي والورنيش، وبعد عصر البذرة يستخرج منه الزيت الحار بنسبة 42%.

افضل أصناف الكتان

وذكر «الشناف»، أن زراعة الكتان تكون في النصف الثاني من شهر نوفمبر، ويبقى في الأرض لمدة 45 يوما، وتم استخدام صنف جيزة 11، وصنف جيزة 12، وهي أصناف مقاومة للأمراض وعالية الإنتاجية، لافتا إلى أن عملية الري تمتد من 20 إلى 25 يوما، ويتم إضافة الأسمدة المقررة والموصى بها.

وأشار إلى أنه تم تنظيم حقول إرشادية في مركز ديرب نجم ناحية قريتي كراديس وصفط زريق، وندوات على رأس الحقل وإصدار جميع التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول.