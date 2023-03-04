مصدر بـ«الزراعة»: طرح عبوة تقاوي الذرة بـ500 جنيه

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تقرير لها أصناف الذرة الشامية التي سيتم طرحها للتوزيع خلال الموسم الزراعي المقبل 2023، وذلك عن طريق الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ومنافذ بيع مركز البحوث الزراعية.

مصدر: 500 جنيه سعر تقاوي عبوة الذرة

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات لـ«الوطن»، عن أسعار تقاوي الموسم الجديد للذرة والتي سيتم الإعلان عنها رسميا الأحد المقبل من قبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيراً إلى أنه تم الاستقرار على أن يكون السعر عبوة زنة 5 كيلوجرامات من الذرة بسعر 500 جنيه مقارنة بـ 1300 جنيه للعبوة التي تطرحها الشركات الخاصة والاستثمارية.

وأوضح المصدر أن الوزارة سوف تعلن كذلك عن أسعار تقاوي القطن والأرز وفول الصويا وعباد الشمس والذرة الرفيعة، مشيراً إلى أن الأسعار الجديدة للتقاوي سوف تكون مخفضة بنسبة تصل إلى 50% عن الأسعار المعمول بها في الشركات الاستثمارية، خاصة بعدما كشفت الأسعار الجديدة لتلك الشركات عن ارتفاع شديد في أسعار الأذرة والتي تسببت في حالة من الغضب بين المزارعين.

وأكد أن مركز البحوث الزراعية ينتج أصناف من التقاوي للأذرة تحقق 24 أردباً للفدان وهو أنتاج يساوي ما تنتجه تقاوي الشركات الاستثمارية الكبرى، ونصح بزراعة صنف 168 فردي اصفر في محافظات الوجه القبلي والبحري وصنف 368 ثلاثي اصفر وصنف فردي 10 ابيض وصنف 321 ثلاثي ابيض.

قسم بحوث الذرة يسجل 32 هجين ذرة بيضاء وصفراء

وقال الدكتور حاتم المحمدي رئيس قسم بحوث الذرة بمركز البحوث الزراعية أن قسم بحوث الذرة سجل حتى الآن 32 هجين ذرة بيضاء وصفراء، تحقق أعلى إنتاجية والعام الماضي نجح قسم بحوث الذرة في تسجيل سبع أصناف جديدة وهي 3 فردي جيزة 181 و182 و183.

وأضاف «المحمدي» أن هناك أصناف أخرى متداولة تحقق إنتاجية عالية تم استنباطها من قبل معهد بحوث المحاصيل من الهجن الفردية والثلاثية عالية الإنتاجية والمقاومة لمرض الشلل والذبول المتأخر والتي تحدد زراعتها الموسم الصيفي الجديد خاصة بالأراضي الجديدة حديثة الاستصلاح تحت نظم خاص من التسميد والري.

وتابع: وأهم تلك الهجن الفردية من الذرة البيضاء أصناف جيزة 10 و125 ، و128 و130 و131و132، و444 ومن الذرة الصفراء، 162 ، و164 ، 166 و168و168و173 ، 176، و177و178 ، واصناف الهجن الثلاثية البيضاء جيزة 310 و311و314 ، 321 و323 و324 و329، والذرة الصفراء الهجن الثلاثية ، جيزة 352 و353و360و368.