«مناخ الزراعة» يكشف موعد انخفاض درجة الحرارة.. ويحذّر من ري القمح

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ اليوم يشهد ذروة الموجة الحارة، حيث تتأثر البلاد برياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجات الحرارة، ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وشمال الصعيد على فترات متقطعة يصاحبها انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، بينما يبدأ انخفاض درجات الحرارة اليوم.

المرتفع الجوي يسيطر على طبقات الجو العليا

وأضاف فهيم، في تقرير له اليوم، أنّ اليوم يشهد سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، ما يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، كما يعمل أيضًا كمظلة لحبس الشوائب والأتربة في طبقات قريبة من السطح، أما درجات الحرارة فتكون في الدلتا والوجه البحري والقاهرة 32 درجة مئوية، وشمال الدلتا والسواحل الشمالية الغربية تكون 30 مئوية، وفي مدن القناة وسيناء تكون 32 مئوية، وشمال الصعيد تكون 34 مئوية، وفي جنوب الصعيد تكون 35 مئوية.

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنّ الفرصة مهيأة غدًا الجمعة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد «السلوم ومطروح وسيوة»، وستكون بداية الانخفاض في درجات الحرارة من شمال غرب البلاد اليوم، ويمتد الجمعة ليشمل الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، بينما يظل جنوب الصعيد حار.

يجب التوقف عن ري القمح اليوم تجنبا لحدوث الرقاد

أما أهم التوصيات الزراعية، فيجب التوقف عن ري القمح اليوم تجنبا لحدوث الرقاد، والتوقف عن إجراء رش المبيدات عموما اليوم نظرا لوجود سرعات عالية من الرياح المتقطعة، مع الحفاظ على السلامة الشخصية بتجنب السفر بين المحافظات وعلى الطرق السريعة خاصة الساحل الشمالي الغربي ومناطق غرب البلاد خاصة في فترات وسط النهار.