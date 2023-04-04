هل يقبل صيام شخص لا يصلي في رمضان؟.. «الإفتاء» تحذر من ترك الفريضة

مع حلول شهر رمضان الكريم، تبدأ العديد من الأسئلة الهامة التي تتردد على أذهان المسلمين، فيما يتعلق بالصيام وأحواله وآدابه وما يتسبب في إفساده، لاسيما مع حرصهم على أداء فريضة الصيام، فيريد البعض معرفة بعض الإجابات على أسئلتهم الشائعة حتى يتسنى لهم الصوم بنفس مستريحة ومنها، هل يقبل صيام شخص لا يصلي في رمضان؟

هل يقبل صيام شخص لا يصلي في رمضان؟

ولعل أول أيام شهر رمضان الكريم تتزايد الأسئلة الشائعة، ومنها هل يقبل صيام شخص لا يصلي في رمضان؟، إذ شددت دار الإفتاء على أن الإسلام دينٌ كاملٌ ومتكاملٌ تَشُدُّ أركانه بعضُها بعضًا، فلا يليق بالمسلم الذي يخشى الله ويتقيه أن يأتي ببعض الأركان ويترك البعض الآخر، ومن يصوم ولا يصلي يكون قد أقام ركنًا من أركان الإسلام وهدم ركنًا آخر، وأوضحت أن من صام دون صلاة «فهو كمَن آمن ببعض الكتاب وكفر بالبعض الآخر، وهؤلاء توعدهم الله بأشد العذاب يوم القيامة».

كما تناول الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم من يصوم ولا يصلي في رمضان مؤكّدًا أنَّه لا تتوقف عبادة على أدائها وصحتها على عبادة أخرى، وبالتالي من يصوم دون أن يصلي بذلك تسقط عنه فريضة الصيام، لكنه نصح من لا يصلي أن يجعل صيام رمضان بداية التزامه بالصلاة، لأداء الفرائض في رمضان وتستمر لما بعد شهر رمضان الكريم أيضا.

كما ردت دار الإفتاء المصرية على سائل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبك«»، عن سؤال هل يقبل صيام شخص لا يصلي في رمضان؟ مؤكّدة أنَّ عدم الصلاة لا يفسد الصيام، وإن كان ذنبا يحاسب العبد عليه، لكنه ليس من مفسدات الصيام، ومن يصوم ولا يصلي فيحتسب له أجر الصيام بشكل عادي، ولكن يحاسب على عدم الصلاة.

شهر رمضان الكريم

وكتبت قائلة: «لا يجوز لمسلمٍ تركُ الصلاة، فمن صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا من جهة تركه للصلاة».

كما أكّدت دار الإفتاء المصرية بخصوص حكم من يصوم ولا يصلي في رمضان أن مبطلات الصيام معروفة، ومنها دخول أي شيء إلى الفم من طعام أو شراب أوغيره عن عمد، أو الجماع في نهار رمضان، الجنون أو الإغماء أو السكر، الردة، الاستقاءة الحيض والنفاس والولادة.