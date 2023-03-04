متخصص في الآثار الغارقة بالإسكندرية: الغموض مازال يحيط بتفاصيل مدينة «هيرقليون»

كشف أحمد بدوي، غواص ومتخصص في الآثار الغارقة بالإسكندرية، تفاصيل المدينة الأثرية الغارقة تحت البحر في محافظة الإسكندرية، موضحًا: «هذه المدينة تقع على مسافة 2.5 كم من شاطئ أبو قير بالإسكندرية وعلى عمق 10 إلى 15 مترا تحت الماء، وهي مدينة تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة».

وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «مساء dmc»، على قناة dmc، من تقديم الإعلامية إيمان الحصري، أنّ البعض يعتقد أن هذه المدينة جزيرة تعرضت إلى الغرق وتحطم الكثير من المباني والقصور والقلاع، والدلائل الأثرية التي ذكرتها وزارة السياحة والآثار أشارت إلى انهيار مدينة هيرقليون في القرن الرابع قبل الميلاد، لكن الغموض مازال يحيط بتفاصيل سقوطها، وما إذا كان ذلك حدث بسبب زلزال أو إعصار أو أمواج غطت الجزيرة».

وتابع المتخصص في الآثار الغارقة بالإسكندرية: «في السنوات الماضية، عثرت وزارة السياحة والآثار على أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية تحت الماء، وحتى الآن فإن البعثات الأجنبية والفرنسية تعمل فيها، ولم يجر التصريح للغواصين والسياح الأجانب والمصريين بالغوص في هذه المناطق لانها تحت الاكتشاف حتى الآن».