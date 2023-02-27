مدير «بحوث الشواطئ» لـ إيمان الحصري: النوة والسماء سبب تغير لون البحر

قال الدكتور أيمن الجمل، مدير معهد بحوث الشواطئ، إن لون البحر ينتج من عدة أمور وعوامل منها انعكاس لون السماء ومكونات المياه، لافتا إلى أنه في بعض الأحيان تحتوى المياه على نسبة «عكارة» تغير من لونها أو حالتها الطبيعية.

لون السماء يميل إلى الغامق

وأوضح «الجمل» في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة DMC، أننا في فصل الشتاء حاليا، ولون السماء يميل إلى الغامق وهو لون السحاب بسبب كثافتها، وبالتالي ينعكس ذلك على لون البحر ويظهر بالشكل الغامق، بالإضافة إلى أن لون البحر في فترة النوة يكون غامق أيضا بسبب تحرك الرمال التي تنتشر في المياه وتقترب من سطح البحر وهو أمر طبيعي ومعتاد كل عام.

ولفت إلى أن الأخبار المتداولة عن تغير لون البحر لأسباب مجهولة، اجتهادات من الناس ولا أساس غير ذلك لها.

ظاهرة انحسار مياه البحر

وأشار مدير معهد بحوث الشواطئ، إلى أن ظاهرة انحسار مياه البحر وما أثير حولها من شائعات أمر مختلف، فالانحسار قائم على ظاهرة المد والجذر، وهي ظاهرة فيزيائية لها علاقة بالقمر، إذ يجذب القمر المياه، وهناك أجرام سماوية أخرى تجذب المياه، لذلك فهناك فترات في السنة يكون منسوب المياه قليل، وهو أمر يعلمه الصيادين جيدا.